Источник: Организаторы Гран-при Китая предлагают России поменяться датами этапов из-за коронавируса

Организаторы Гран-при Китая предложили России обменяться датами проведения этапов чемпионата «Формулы-1» из-за распространения коронавируса, сообщает Speedweek. Ранее Международная автомобильная федерация (FIA) заявила, что предпримет любые действия, необходимые для защиты от вируса. По информации источника, организаторы Гран-при из Шанхая пытаются обменяться датой этапа чемпионата мира с Гран-при России, однако российская сторона пока не получила соответствующего официального запроса.

Этап «Формулы-1» в Китае должен пройти с 17 по 19 апреля 2020 года, Гран-при России запланирован на период с 25 по 27 сентября 2020 года. В воскресенье стало известно, что гонка серии «Формулы Е», которая должна была состояться 21 марта в Китае, отложена из-за распространения пневмонии.