Источник: «Мерседес» и Хэмилтон не могут договориться по зарплате

Переговоры между Льюисом Хэмилтоном и «Мерседесом» проходят с затруднениями, информирует Autosport со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Ранее сообщалось, что гонщику предложили двухлетний контракт с зарплатой в 45 миллионов долларов в год.

По новой информации, британец выдвинул следующие условия: продление контракта до сезона-2024 или 2025, зарплата в размере 60 миллионов в год и формальное обязательство не переходить в другую команду. Также после завершения карьеры шестикратный чемпион мира хотел бы стать послом бренда.