Источник: Мазепин договорился о контракте с «Хаасом»

Российский пилот команды «Формулы-2» HitechGP Никита Мазепин близок к переходу в «Хаас», сообщает Motorsport.it.

21-летний гонщик достиг договоренности с американской командой. Соглашение будет подписано на два года. Официальное объявление последует после получения Мазепиным суперлицензии.

Отмечается, что вторым пилотом «Хааса» станет один из участников академии «Феррари». Фаворитом считается Мик Шумахер. Гонщики могут дебютировать за новую команду в 2021 году.

Для получения суперлицензии, которая необходима для выступлений в «Формуле-1», Мазепину нужно занять 7-е место в общем зачете по итогам сезона «Формулы-2». Сейчас россиянин располагается на 6-й строчке, имея в активе 140 очков.