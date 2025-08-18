Источник: Хорнер может возглавить «Кадиллак» в «Формуле-1»

Бывший руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер ведет переговоры с командой «Кадиллак», сообщает Sports Auto Moto.

По информации источника, британский специалист может стать руководителем проекта компании в «Формуле-1». Ранее таже сообщалось, что одним из пилотов команды модет стать Серхио Перес, который работал с Хорнером в «Ред Булл».

«Кадиллак» станет 11-м участником чемпионата мира с сезона-2026.

«Ред Булл» объявил об увольнении 51-летнего британца с поста руководителя 9 июля. Его место занял Лоран Мекис, который ранее возглавлял «РБ».

Хорнер занимал пост руководителя «Ред Булл» с 2005 года. За время его работы «быки» шесть раз завоевывали Кубок конструкторов, а пилоты команды восемь раз выигрывали чемпионат «Формулы-1».