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Источник: Хельмут Марко не исключает уход из «Ред Булл»

Руслан Минаев
Хельмут Марко.
Фото AFP

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не исключает своего ухода из австрийской команды.

«Никаких сомнений относительно моего будущего нет. Я просто обсужу этот вопрос с командой, а затем решу, что делать. Это сложный набор разных вещей. Мне нужно все обдумать, а там видно будет, что меня ждет», — цитирует Марко The Race.

По итогам сезона-2025 «Ред Булл» набрала 450 очков и заняла третье место в таблице Кубка конструкторов. Пилот команды Макс Ферстаппен занял второе место в личном зачете, набрав 421 очков, Юки Цунода (33 очка) стал 17-м.

82-летний Марко работает консультантом в «Ред Булл» с 2005 года.

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Формула-1
Ред Булл
Хельмут Марко
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