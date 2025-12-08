Источник: Хельмут Марко не исключает уход из «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко не исключает своего ухода из австрийской команды.

«Никаких сомнений относительно моего будущего нет. Я просто обсужу этот вопрос с командой, а затем решу, что делать. Это сложный набор разных вещей. Мне нужно все обдумать, а там видно будет, что меня ждет», — цитирует Марко The Race.

По итогам сезона-2025 «Ред Булл» набрала 450 очков и заняла третье место в таблице Кубка конструкторов. Пилот команды Макс Ферстаппен занял второе место в личном зачете, набрав 421 очков, Юки Цунода (33 очка) стал 17-м.

82-летний Марко работает консультантом в «Ред Булл» с 2005 года.