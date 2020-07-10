Источник: «Формула-1» проведет еще три гонки в Европе и откажется от этапов в Америке

«Формула-1» решила отказаться от этапов в Северной и Южной Америки, и вместо них проведет в октябре три подряд гонки в Европе. После «Гран-при России» чемпионат возьмет паузу на неделю, а затем выступит в Альгарве, Имоле и Хоккенхайме. В каком именно порядке пройдут этапы на этих трассах, пока не известно, утверждает Auto Motor und Sport.

Также сообщается, что «Гран-при Китая» в 2020 году точно не состоится. Руководители «Ф-1» и команд не хотят ехать в страну, с которой началась эпидемия коронавируса. Если в 2020 году в чемпионате и будет азиатский этап, то его примет Вьетнам. Гонка состоится в ноябре.

Завершить сезон по-прежнему планируется двумя гонками в Бахрейне и финальным этапом в Абу-Даби. Возможно, что эти гонки пройдут сразу после европейской части, так как проведение «Гран-при Вьетнама» пока не гарантировано.