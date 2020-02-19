Источник: «Формула-1» может провести «Гран-при Китая» в ноябре, но по сокращенной программе

Руководство «Формулы-1» может провести «Гран-при Китая» в ноябре 2020 года, сообщает Autosport.

По информации источника, «Формула-1» нашла возможность провести этап сезона-2020 в Китае. Он может состояться в промежутке между «Гран-при Бразилии» и «Гран-при Абу-Даби», но по сокращенной двухдневной программе. Предварительные даты — 21-22 ноября. Ранее команды отказались проводить полноценный этап в Китае между гонками в Бразилии и ОАЭ, однако, по словам источника, вариант с сокращенным «Гран-при» может упростить задачу логистическим отделам команд.

Ранее руководство «Формулы-1» отложило проведение «Гран-при Китая», который должен был состояться в середине апреля, из-за эпидемии коронавируса.