Источник: Ферстаппен может взять перерыв в сезоне-2026

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен может пропустить сезон-2026 «Формулы-1», сообщает эксперт BBC Эндрю Бенсон.

Как отмечает источник, 27-летний гонщик рассматривает такую возможность, чтобы у него было время лучше изучить возможности всех команд с учетом нового регламента и принять окончательное решение по своему будущему.

Ранее появилась информация, что Ферстаппен может покинуть «Ред Булл» на фоне возникших сложностей у команды. Однако сам гонщик опроверг эти слухи.

Ферстаппен является четырехкратным чемпионом мира. После четырех этапов нынешнего сезона «Формулы-1» он занимает третье место в личном зачете пилотов с 69 очками.