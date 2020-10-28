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Источник: «Феррари» оставит Шварцмана в «Формуле-2» еще на год

18:41
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«Феррари» склоняется к варианту, при котором россиянин Роберт Шварцман в следующем году проведет еще один сезон в чемпионате «Формулы-2», сообщает Motorsport со ссылкой на Auto Motor und Sport.

Из пилотов молодежной академии «Феррари» наибольшие шансы попасть в следующем году в «Формулу-1» у лидирующего сейчас в «Ф-2» Мика Шумахера. Немец может заменить в составе «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци — однако внутри швейцарской команды есть целая группа специалистов, лоббирующая продление контракта с итальянцем. Поэтому возможен альтернативный вариант — приходом молодого пилота в команду «Хаас».

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