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Источник: Братчес уйдет с поста коммерческого директора «Формулы-1»

18:49

Шон Братчес, занимающий пост коммерческого директора «Формулы-1», уйдет в отставку, сообщает Autosport.

Бывший исполнительного вице-президент ESPN по продажам и маркетингу был объявлен коммерческим руководителем «Формулы-1», когда Liberty Media возглавила чемпионат в январе 2016 года. С тех пор он работал в составе команды из трех человек вместе с председателем и генеральным директором Чейзом Кэри и управляющий директором Россом Брауном.

Официально об уходе Братчеса с должности может быть объявлено уже на следующей неделе.

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