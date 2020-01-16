Источник: Братчес уйдет с поста коммерческого директора «Формулы-1»

Шон Братчес, занимающий пост коммерческого директора «Формулы-1», уйдет в отставку, сообщает Autosport.

Бывший исполнительного вице-президент ESPN по продажам и маркетингу был объявлен коммерческим руководителем «Формулы-1», когда Liberty Media возглавила чемпионат в январе 2016 года. С тех пор он работал в составе команды из трех человек вместе с председателем и генеральным директором Чейзом Кэри и управляющий директором Россом Брауном.

Официально об уходе Братчеса с должности может быть объявлено уже на следующей неделе.