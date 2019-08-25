Источник: Боттас продлил контракт с «Мерседесом»

Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас продлил контракт, сообщает финское издание Turun Sanomat.

Сообщается, что стороны уже подписали контракт на 2020 год. Официально о соглашении планируют объявить перед «Гран-при Бельгии». Таким образом, именно Боттас будет партнером Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне.

Валттери Боттас занимает второе место в чемпионате, имея в активе 188 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 250 очков.

Все о «Формуле-1» — здесь.