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Источник: Боттас продлил контракт с «Мерседесом»

12:03
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Пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас продлил контракт, сообщает финское издание Turun Sanomat.

Сообщается, что стороны уже подписали контракт на 2020 год. Официально о соглашении планируют объявить перед «Гран-при Бельгии». Таким образом, именно Боттас будет партнером Льюиса Хэмилтона в следующем сезоне.

Валттери Боттас занимает второе место в чемпионате, имея в активе 188 очков. У лидирующего Льюиса Хэмилтона 250 очков.

Все о «Формуле-1» — здесь.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/autosport/formula1/

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