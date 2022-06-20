Источник: «Ауди» договорилась о покупке команды «Формулы-1» «Заубер»

Компания «Ауди», входящая в концерн «Фольксваген», договорилась о покупке «Заубер», которая сейчас выступает в «Формуле-1» под брендом «Альфа Ромео», утверждает издание Blick.

Основной переговорный процесс, проходивший за кулисами между компанией из Ингольштадта и «Заубер», уже позади, и стороны достигли принципиального согласия.

Компания «Ауди» намерена прийти в «Формулу-1» в 2026 году.

Ожидается, что сделка будет подтверждена сразу после одобрения моторного регламента на 2026 год.

Также в числе претендентов на соглашение с «Ауди» назывался «Макларен», однако исполнительный директор компании из Уокинга Зак Браун заявлял, что команда не продается.