Источник: Антонелли заменит Хэмилтона в первой практике «Гран-при Италии»

Команда «Мерседес» планирует заменить в первой практике «Гран-при Италии» в Монце Льюиса Хэмилтона на Андреа Кими Антонелли, информирует Motorsport Italia.

Издание De Telegraaf сообщает, что «Мерседес» принял окончательное решение сделать 17-летнего гонщика своим боевым пилотом на следующий год.

Для Антонелли участие в первой практике «Гран-при Италии» будет дебютным в заездах уикенда «Формулы-1». Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.

Хэмилтон в конце сезона покинет «Мерседес» и перейдет в «Феррари».

«Гран-при Италии» пройдет с 30 августа по 1 сентября.