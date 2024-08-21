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Сегодня, 21:33

Источник: Антонелли заменит Хэмилтона в первой практике «Гран-при Италии»

Виктория Кравченко
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Льюис Хэмилтон.
Фото Global Look Press

Команда «Мерседес» планирует заменить в первой практике «Гран-при Италии» в Монце Льюиса Хэмилтона на Андреа Кими Антонелли, информирует Motorsport Italia.

Издание De Telegraaf сообщает, что «Мерседес» принял окончательное решение сделать 17-летнего гонщика своим боевым пилотом на следующий год.

Для Антонелли участие в первой практике «Гран-при Италии» будет дебютным в заездах уикенда «Формулы-1». Ранее он участвовал в тестах «Мерседеса» на машинах предыдущих лет.

Хэмилтон в конце сезона покинет «Мерседес» и перейдет в «Феррари».

«Гран-при Италии» пройдет с 30 августа по 1 сентября.

Формула-1
Мерседес
Льюис Хэмилтон
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