Вольфф: «У «Мерседеса» хорошая машина, но она просто неуправляема в данной конфигурации»

Тото Вольфф рассказал о трудностях с подпрыгиванием болидов «Мерседеса» после первой практики «Гран-при Монако»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о трудностях с подпрыгиванием болидов после первой практики «Гран-при Монако».

«Думаю, у нас есть проблемы с размером дорожного просвета — эти проблемы, связанные с подпрыгиванием болидов, наблюдаются на протяжении всего сезона. Иногда речь идет о сочетании аэродинамических свойств болида и жесткости подвески. И сегодня главная проблема — это жесткость езды.

В целом, я думаю, что это хорошая машина, но она просто неуправляема в данной конфигурации. Мы еще можем поработать над оптимизацией настроек болидов, чтобы наши пилоты чувствовали себя комфортнее. При этом мы приближаемся к соперникам, узнаем все больше нового, это радует», — приводит слова Вольффа Sky Sorts.

Лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Монако» показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Пилоты «Мерседеса» Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон заняли 8-е и 10-е место.

Вторая практика состоится сегодня, 27 мая, в 18:00 по московскому времени.