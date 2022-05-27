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Сегодня, 17:26

Вольфф: «У «Мерседеса» хорошая машина, но она просто неуправляема в данной конфигурации»

Тото Вольфф рассказал о трудностях с подпрыгиванием болидов «Мерседеса» после первой практики «Гран-при Монако»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф рассказал о трудностях с подпрыгиванием болидов после первой практики «Гран-при Монако».

«Думаю, у нас есть проблемы с размером дорожного просвета — эти проблемы, связанные с подпрыгиванием болидов, наблюдаются на протяжении всего сезона. Иногда речь идет о сочетании аэродинамических свойств болида и жесткости подвески. И сегодня главная проблема — это жесткость езды.

В целом, я думаю, что это хорошая машина, но она просто неуправляема в данной конфигурации. Мы еще можем поработать над оптимизацией настроек болидов, чтобы наши пилоты чувствовали себя комфортнее. При этом мы приближаемся к соперникам, узнаем все больше нового, это радует», — приводит слова Вольффа Sky Sorts.

Лучшее время по итогам первой практики «Гран-при Монако» показал пилот «Феррари» Шарль Леклер. Пилоты «Мерседеса» Джордж Рассел и Льюис Хэмилтон заняли 8-е и 10-е место.

Вторая практика состоится сегодня, 27 мая, в 18:00 по московскому времени.

Источник: https://www.skysports.com/f1/live-blog/12433/12622412/monaco-grand-prix-follow-live-updates-of-friday-practice-as-drivers-take-on-f1s-famous-street-track
Формула-1
Мерседес
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