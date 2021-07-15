Исполнительный директор «Макларена» заразился коронавирусом

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.

Помимо него положительные тесты сдали еще два представителя коллектива. Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо не контактировали с зараженными. Браун и остальные двое сдавших положительные тесты находятся на самоизоляции, команда продолжает подготовку к «Гран-при Великобритании» в обычном режиме.

McLaren Racing statement on CEO Zak Brown. — McLaren (@McLarenF1) July 15, 2021

«Гран-при Великобритании» пройдет с 16 по 18 июля.