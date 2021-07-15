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Исполнительный директор «Макларена» заразился коронавирусом

15 июля 2021, 15:58
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун заразился коронавирусом, сообщает пресс-служба команды.

Помимо него положительные тесты сдали еще два представителя коллектива. Гонщики «Макларена» Ландо Норрис и Даниэль Риккьярдо не контактировали с зараженными. Браун и остальные двое сдавших положительные тесты находятся на самоизоляции, команда продолжает подготовку к «Гран-при Великобритании» в обычном режиме.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 16 по 18 июля.

Дополнительная информация:

https://www.mclaren.com/racing/inside-the-mtc/mclaren-racing-statement-zak-brown-covid/

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Иван Торопцев все материалы автора

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