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Сегодня, 09:58

Исполнительный директор «Альпин» Будковски покинул команду

Иван Торопцев
Корреспондент

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски покинул команду, сообщает GPFans со ссылкой на пресс-службу французской команды.

По информации издания, должность Будковски может занять Отмар Сафнауэр, который ушел с поста руководителя «Астон Мартин» по окончании сезона-2021. Временно исполняющим обязанности исполнительного директора «Альпин» будет генеральный директор французского коллектива Лоран Росси.

По итогам сезона-2021 «Формулы-1» «Альпин» набрала 155 очков и заняла 5-е место в Кубке конструкторов.

Источник: https://www.gpfans.com/en/f1-news/74504/alpine-part-company-with-budkowski/
Формула-1
Альпин
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