Исполнительный директор «Альпин» Будковски покинул команду

Исполнительный директор «Альпин» Марцин Будковски покинул команду, сообщает GPFans со ссылкой на пресс-службу французской команды.

По информации издания, должность Будковски может занять Отмар Сафнауэр, который ушел с поста руководителя «Астон Мартин» по окончании сезона-2021. Временно исполняющим обязанности исполнительного директора «Альпин» будет генеральный директор французского коллектива Лоран Росси.

По итогам сезона-2021 «Формулы-1» «Альпин» набрала 155 очков и заняла 5-е место в Кубке конструкторов.