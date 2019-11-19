Испанский Херес может вернуться в календарь «Формулы-1»

С 2021 года «Гран-при Испании», возможно, будет проводиться в Хересе, сообщает Autosport со ссылкой на Andalucia Informacion.

Сообщается, что региональное правительство Андалусии обратилось к руководству чемпионата мира с предложением проводить «Гран-при» на трассе на юге Испании как минимум до 2023 года.

При этом правительство готово оплачивать ежегодный взнос в размере 25 миллионов долларов в год и выделить 4 миллиона на модернизацию трассы, построенной 35 лет назад.

В период с 1986-го по 1997-й трасса в Хересе приняла семь гонок. Контракт на проведение «Гран-при Испании» в Барселоне рассчитан до 2020 года.