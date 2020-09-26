Инженер объяснил вылет Квята во втором сегменте квалификации

Россиянин Даниил Квят стал 12-м в квалификации «Гран-при России», не сумев пройти в третий сегмент.

— Квалификация на этой трассе всегда сложна, так как все собираются в кучу на третьем секторе, и мы видели, что в этот раз трафик был одной из ключевых проблем, — цитирует главного гоночного инженера «Альфа Таури» Джонатана Эддолса пресс-служба команды. — В первом сегменте у нас проблем не было, и второй выглядел многообещающе для обеих машин. Мы могли обоими болидами выйти в третью часть, но красный флаг испортил нам подготовку шин. Времени оставалось мало, но мы выехали одними из первых, чтобы попробовать улучшить результаты.