Президент Азербайджана Ильхам Алиев эксклюзивно прокомментировал итоги Гран-при в Баку корреспонденту "СЭ". По словам главы государства, он остался доволен, хотя гонка уступила в драматичности предыдущей.

– Довольны ли тем, как прошел Гран-при?

– Я доволен, мне понравилось. В прошлый раз было много аварий, в этот раз меньше. Я рад, что все целы, никаких инцидентов не было.

– За кого болели?

– Я болел за честное соревнование и за то, чтобы победил сильнейший.

– Нет разочарования, что все получилось не так зрелищно?

– Да, гонка была не такая драматичная, как прошлогодняя. И та гонка была признана одной из лучших в году. В этот раз все прошло спокойно. Это спорт, так бывает. Невозможно, чтобы каждый год были аварии. Я рад, что машины целы, пилоты целы. Погода хорошая, настроение у всех тоже, много туристов, Баку расцветает. Это главное. (Дмитрий Кузнецов)