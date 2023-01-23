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Сегодня, 12:11

Хюлькенберг заявил, что не слишком переживал из-за отсутствия постоянной гоночной практики

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг поделился ощущениями от возвращения в «Формулу-1» после перерыва в несколько лет.

«Два года я не слишком переживал из-за отсутствия постоянной гоночной практики, я наслаждался своей жизнью и без места в кокпите болида «Ф-1». Жить становится гораздо спокойнее, есть и другие плюсы. Но потом все равно появляется желание вернуться на решетку, в гонки, желание надрать задницы соперникам, сесть за руль болида. Страха не было. Ведь в конечном счете команды сами решают, кого хотят видеть за рулем своих машин. И обычно они поступают так, как считают правильным для себя. Выбирают тех, с кем добьются максимальных результатов, будут наиболее конкурентоспособны. Полагаю, в «Хаас» посмотрели на мою карьеру, статистику, выступления в гонках в ковид. Полагаю, я убедил их, что буду для команды правильным выбором», — приводит слова Хюлькенберга racingnews365.

35-летний немец в сезоне-2023 будет выступать за «Хаас», в котором заменил своего соотечественника Мика Шумахера. В минувшем сезоне американский коллектив занял восьмое место в Кубке конструкторов, набрав 37 очков.

Хюлькенберг выступал в «Формуле-1» в 2010 и с 2012 по 2019 год. Он также провел несколько «Гран-при» в 2020 и 2022 годах, заменяя заболевших пилотов «Рейсинг Поинт» и «Астон Мартин».

Источник: https://racingnews365.com/hulkenberg-reveals-key-aim-for-2023-f1-comeback
Формула-1
Хаас
Нико Хюлькенберг
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