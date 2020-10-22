Хюлькенберг заменит Стролла, если тот сдаст положительный тест на коронавирус

Пилот Нико Хюлькенберг прилетел в Португалию на предстоящий этап «Формулы-1» вместе с командой «Рейсинг Пойнт» и готов заменить основного гонщика Лэнса Стролла в случае необходимости, сообщил руководитель команды Отмар Зафнауэр.

— Нико здесь, с нами, — приводит Motorsport.com слова Зафнауэра. — Думаю, другие команды тоже взяли с собой резервных гонщиков. У Лэнса был отрицательный тест на коронавирус перед «Гран-при Португалии». Я не так много знаю, но вероятность того, что он снова сдаст положительный тест, низка, но она есть. Мы пригласили Хюлькенберга в качестве меры предосторожности.

«Гран-при Португалии» состоится с 23 по 25 октября.