Гонщик Нико Хюлькенберг выразил надежду на возвращение в «Формулу-1».

«Я постоянно поддерживаю связь с двумя командами «Формулы-1», в которых работаю — «Мерседес» и «Астон Мартин». Тем не менее, речь тут идет не о ежедневной работе, задания появляются от случая к случаю. Надеюсь, что скоро начнется обсуждение моих возможностей в «Формуле-1» в будущем», — приводит Motorsport-Total слова Хюлькенберга.

Хюлькенберг выступал в качестве боевого пилота «Формулы-1» в 2010 году и с 2012 по 2019 год. В сезоне-2020 немец был резервным пилотом «Рейсинг Пойнт» (бывшее название «Астон Мартин» — прим. «СЭ») и выступил в трех гонках. Он заменил Серхио Переса в двух этапах в Великобритании и выступил вместо Лэнса Стролла на «Гран-при Айфеля». Во всех трех случаях пилоты пропускали гонки из-за коронавируса.