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Хюлькенберг сообщил, что ведет переговоры с двумя командами «Формулы-1»

13:26
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг, заменяющий в «Рейсинг Пойнт» заразившегося коронавирусом мексиканца Серхио Переса, сообщил, что ведет переговоры с двумя командами «Формулы-1».

— Было бы преувеличением сказать, что после прошлой гонки мои шансы на место боевого пилота выросли, — цитирует Auto Motor und Sport Хюлькенберга. — Я уже некоторое время веду переговоры с двумя командами, но не думаю, что за выходные что-то поменялось. Там меня хорошо знают и не будут опираться на результаты одного этапа. Шанс на место в «Формуле-1» есть, но нужно немного времени.

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