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Хюлькенберг снова заменит Переса. Мексиканец опять сдал положительный тест на коронавирус

11:18
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг вновь заменит Серхио Переса в качестве боевого пилота «Рейсинг Пойнта», сообщает пресс-служба команды.

Хюлькенберг выступит вместо мексиканца, который вновь сдал положительный тест на коронавирус. Немец уже выступал за «Рейсинг Пойнт» на «Гран-при Великобритании», но не смог принять участия в гонке из-за технических неполадок с болидом.

«Гран-при 70-летия «Формулы-1» пройдет с 7 по 9 августа.

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