Хюлькенберг рассказал о будущем сезоне в «Заубере»

Пилот «Хааса» Нико Хюлькенберг оценил перспективы будущей команды. В следующем сезоне он будет выступать за команду «Заубер».

«Я бы не стал беспокоиться, но да, конкуренция в «Формуле-1» очень высока, все стараются прибавлять. И как мы видим, плотность и правда очень высокая. «Альпин» вернулась в борьбу. Вероятно, вернет скорость и «Астон Мартин». Так что да, в следующем году будет тяжело и впереди нас без сомнения ждет много работы.

Тем не менее, в последнее время будущее «Заубера» начало выглядеть не так мрачно. Судя по всему, привезенные на этап в Лас-Вегасе новинки сработали и позволили сделать шаг в правильном направлении», — рассказал Хюлькенберг.

В текущем сезоне команда «Хаас» стала седьмой в Кубке конструкторов, а «Заубер» показал самые слабые результаты среди всех команд чемпионата.