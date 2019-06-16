Хюлькенберг рассчитывает, что обновления болида "Рено" помогут команде сократить разрыв от лидеров

Пилот команды "Рено" Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от "Гран-при Франции". Он надеется, что обновления помогут сократить разрыв от лидеров.

- С хорошей машиной и хорошими выступлениями результаты не заставляют себя долго ждать, – цитирует Хюлькенберга Autosport. – Для нас сезон стартовал весьма драматично, однако последняя гонка была сверхуспешной, и нам хотелось бы продолжить в том же духе на домашнем этапе. Три топ-команды по-прежнему вне досягаемости, хотя мы и были быстрее одной из машин "Ред Булла" в Монреале. Впрочем, на Поль-Рикаре наше шасси получит большой пакет обновлений, которые помогут сократить разрыв до тройки лидеров.

"Рено" занимает пятое место в Кубке конструкторов, имея в активе 28 очков. "Гран-при Франции" пройдет 21-23 июня.

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