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Хюлькенберг прокомментировал разговоры о контракте с «Ред Булл»

15:06
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Немецкий пилот Нико Хюлькенберг сообщил, что остается одним из кандидатов на место боевого пилота «Ред Булл» в следующем сезоне.

«Если серьезно, то сейчас все успокоилось, — цитирует Хюлькенберга Autosport. — Невозможно предсказать, когда перед тобой откроются новые перспективы. В прошлый раз возможность сесть за руль появилась неожиданно. Мы прекрасно понимаем, насколько всt непредсказуемо, поэтому я поддерживаю себя в хорошей спортивной форме.

Во многих командах решения о составах уже приняты. В этом сезоне мне несколько раз представилась возможность сесть за руль, и я еt использовал. У меня есть помощники в ведении переговоров, но изначально я сам общаюсь с людьми и поддерживаю контакты. Сейчас я полностью сам занимаюсь этим вопросом».

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