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Хюлькенберг приехал на трассу «Сильверстоун». Сообщалось, что он заменит Переса, заразившегося коронавирусом

12:24
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Пилот Нико Хюлькенберг прибыл на трассу «Сильверстоун», где проходит «Гран-при Великобритании».

В сети появились фото, на которых немец находится в паддоке автодрома. Ранее появлялась информация, что на ближайшем этапе он заменит пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, который заразился коронавирусом.

«Гран-при Великобритании» пройдет с 31 июля по 2 августа.

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