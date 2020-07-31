Хюлькенберг приехал на трассу «Сильверстоун». Сообщалось, что он заменит Переса, заразившегося коронавирусом
12:24
Пилот Нико Хюлькенберг прибыл на трассу «Сильверстоун», где проходит «Гран-при Великобритании».
В сети появились фото, на которых немец находится в паддоке автодрома. Ранее появлялась информация, что на ближайшем этапе он заменит пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса, который заразился коронавирусом.
«Гран-при Великобритании» пройдет с 31 июля по 2 августа.
Spotted at Silverstone this morning ? #Hulk pic.twitter.com/1MeATvMrBU— WTF1 (@wtf1official) July 31, 2020
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