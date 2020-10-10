Хюлькенберг приехал на «Нюрбургринг». Он должен заменить Стролла на «Гран-при Айфеля»
14:16
Гонщик Нико Хюлькенберг приехал на трассу «Нюрбургринг», где проходит «Гран-при Айфеля», сообщает журналист Альберт Фабрега.
Немецкий пилот должен заменить канадца Лэнса Стролла из «Рейсинг Пойнт», который с большой долей вероятности не выступит на этапе из-за недомогания. В данный момент Хюлькенберг сдает экспресс-тест на коронавирус. В случае, если результат теста будет отрицательным, пилот сможет занять место Стролла в болиде «Рейсинг Пойнт».
Hulkenberg ya est? en el circuito. Ahora se est? haciendo el test Covid19— Albert Fabrega (@AlbertFabrega) October 10, 2020
Hulkenberg is already at the track. He is now doing Covid19 test.