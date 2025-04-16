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16 апреля, 13:01

Хюлькенберг: «В Джидде важна максимальная реализация»

Камила Абдурахманова
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Пилот «Кик-Заубер» Нико Хюлькенберг поделился ожиданиями от предстоящего этапа в Джидде.

«Джидда — это скоростная трасса с минимальным запасом для ошибок, и ее характеристики больше соответствуют нашему болиду С45, чем предыдущая трасса в Бахрейне. Чтобы бороться за высокие позиции, нам нужно идеально провести весь уик-энд — от первых сессий до гонки. Ключевое — найти оптимальные настройки и баланс, обеспечивающие стабильную скорость на всех этапах.

Особое внимание придется уделять адаптации — из-за жары покрытие постоянно меняется. Главное — сохранять фокус и быть готовыми использовать даже малейший шанс», — цитирует немецкого пилота пресс-служба команды.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Саудовской Аравии» пройдет с 18 по 20 апреля на трассе в Джидде.

Формула-1
Кик-Заубер
Нико Хюлькенберг
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