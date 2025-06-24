Формула-1
24 июня, 23:28

Хюлькенберг поделился мнением о будущем «Ауди» с 2026 года

Камила Абдурахманова
корреспондент

Немецкий пилот «Кик-Заубера» Нико Хюлькенберг, выступающий в «Формуле-1», прокомментировал перспективы команды «Ауди», которая войдет в чемпионат в 2026 году.

Компания выкупила швейцарскую команду и дебютирует в «Королевских гонках» под руководством Маттиа Бинотто.

«Для «Ауди» это полная перезагрузка, чистый лист. Предугадать что-то сейчас невозможно. У лидеров — «большой четверки» — пока есть преимущество в инфраструктуре и опыте. Но новые правила дают нам уникальный шанс начать все с нуля.

Это невероятно интересная возможность для всех, включая нашу команду. Главное — усердно работать, сосредоточиться на цели, и тогда, надеюсь, мы сможем добиться успеха», — цитирует Хюлькенберга сайт «Формулы-1».

