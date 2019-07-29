Хюлькенберг отметил, что ему трудно смириться с результатом "Гран-при Германии"

Пилот команды "Рено" Нико Хюлькенберг - о своем выступлении на "Гран-при Германии". Он сошел с трассы за 24 круга до финиша.

- Трудно смириться с таким результатом. Я расстроен за себя, команду и всех в "Рено", потому что мы заслуживали отличный результат, - цитирует Хюлькенберга Autosport. - Сегодня был один из таких дней, когда нужно все было сделать правильно, и я просто потрясён, что всё закончилось именно так. Тем более, это моя домашняя гонка. Последний поворот был очень сложным из-за воды. Заднюю часть машины занесло, я выпрямил руль и заехал на черный асфальт. Он был скользкий, как лёд, поэтому я не мог остановить машину. Мы феноменально справлялись, несмотря на то, что было очень тяжело выбрать правильную тактику. Оттого больно от такого результата и завтра будет еще больнее.

Победу одержал пилот "Феррари" Макс Ферстаппен. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" занял третье место.

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