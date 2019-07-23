Хюлькенберг объяснил, почему он никогда не выигрывал гонки

Пилот "Рено" Нико Хюлькенберг рассказал, почему ему не удалось выиграть ни одной гонки в "Формуле-1". Он также ни разу не попадал в призеры.

- Конечно, я хотел бы, чтобы моя карьера была более успешной, но у меня нет особых сожалений о прошлом, – цитирует Хюлькенберга Motorsport.com. – Конечно, я хотел бы побеждать в гонках и чемпионатах, но мы знаем, как это работает в "Ф-1".Ты должен оказаться в идеальном месте в идеальное время с идеальной машиной и командой. К сожалению, у меня в карьере все никогда не складывалось настолько идеально.Я все равно провел достаточно хорошую карьеру, – сказал немец. – Всегда чувствовал, что выжимаю максимум и частенько выступаю лучше, чем позволяет моя машина. А если у тебя нет техники, способной побеждать, то это лучшее, на что ты способен.

Хюлькенберг выступает за "Рено" с 2017 года. Лучшими достижениями гонщика остаются три финиша на четвертом месте в 2012, 2013 и 2016 годах.