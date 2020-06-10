Хюлькенберг не исключает возвращения в «Рено»

Бывший гонщик «Рено» Нико Хюлькенберг заявил, что не исключает возвращения во французскую команду.

— Интересно следить за трансферным рынком «Формулы-1», — приводит GP Today слова Хюлькенберга. — Почти все команды объявили составы довольно рано, это необычно. Для меня «Формула-1» еще не закрыта. Если будет возможность вернуться — я ее рассмотрю. Хорошо немного отдохнуть, но мне все еще хочется выступать. Не стал бы исключать вариант с возвращением в «Рено», это один из вариантов.

Хюлькенберг выступал за «Рено» с 2017 по 2019 год. С 2021 года во французской команде появится свободное место в связи с уходом Даниэля Риккьярдо.