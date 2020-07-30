Хюлькенберг может заменить Переса на этапах в Великобритании

Немецкий гонщик Нико Хюлькенберг может вернуться в «Формулу-1», сообщает Autosport.

Экс-пилот «Рено» — главный фаворит на место Серхио Переса в «Рейсинг Пойнт». Мексиканец пропустит как минимум два ближайших этапа из-за заболевания коронавирусом. Согласно требованию министерства здравоохранения Великобритании, все заболевшие Covid-19 обязаны проходить десятидневный карантин, поэтому вернуться в строй в следующий уик-энд Перес точно не успеет.

Хюлькенберг выступал за команду из Сильверстоуна в 2012 и 2014-2016 годах, когда она называлась еще «Форс Индия».