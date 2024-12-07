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Сегодня, 21:33

Хюлькенберг из-за штрафа лишился четвертого места в квалификации на этапе в Абу-Даби

Алина Савинова
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Пилот «Хаас» Нико Хюлькенберг получил штраф в виде потери трех позиций на стартовой решетке «Гран-при Абу-Даби».

Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли данное решение в связи с тем, что 37-летний гонщик опередил две машины в тоннеле на выезде из пит-лейна. В вердикте отмечается, что подобные маневры запрещены, поскольку являются потенциально опасными.

Хюлькенберг показал четвертое время в квалификации. Теперь он будет стартовать седьмым.

Поул на этапе в Абу-Даби завоевал пилот «Макларен» Ландо Норрис. Второе место в квалификации занял его партнер по команде Оскар Пиастри, третье — Карлос Сайнс из «Феррари».

Формула-1
Нико Хюлькенберг
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