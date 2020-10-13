Хюлькенберг или Перес на место боевого пилота «Ред Булла»

Спортивный консультант «Ред Булла» Хельмут Марко допустил возможность приглашения Нико Хюлькенберга или Серхио Переса на место боевого пилота команды.

«Хюлькенберг и Перес свободны. Вопрос в том, как близко они могут быть к Максу. Я думаю, что максимум для любого гонщика — это 0,3 секунды на круге. В удачные для себя дни Албону это удается, — сказал Марко в интервью журналу AvD Motorsport. — Алекс еще очень молод, но он понимает, что мы не сможем его оставить, если он не справится с прессингом. В конце концов, не можем бороться в чемпионате одной машиной».