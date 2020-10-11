Пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг выиграл в голосовании за звание «Гонщик дня» на «Гран-при Айфеля».

Отметим, что еще в субботу утром участие немца в гонке не предполагалось. Хюлькенберга экстренно вызвали на трассу «Нюрбургринг», когда стало известно, что основной гонщик «Рейсинг Пойнт», Лэнс Стролл не может принять участия в этапе из-за недомогания.

Хюлькенберг приехал на трассу перед началом квалификации, пропустив единственную сессию свободных заездов. Гонщик стартовал с последнего, 20-го места из-за неудачного выступления в квалификации, однако по итогам гонки он финишировал на 8-й строчке.

Для Хюлькенберга это третья гонка в сезоне — ранее он заменял другого пилота «Рейсинг Пойнт», Серхио Переса, заразившегося коронавирусом.