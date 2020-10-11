Хюлькенберг — гонщик дня на «Гран-при Айфеля». Немец заменил заболевшего Стролла
Пилот «Рейсинг Пойнт» Нико Хюлькенберг выиграл в голосовании за звание «Гонщик дня» на «Гран-при Айфеля».
Отметим, что еще в субботу утром участие немца в гонке не предполагалось. Хюлькенберга экстренно вызвали на трассу «Нюрбургринг», когда стало известно, что основной гонщик «Рейсинг Пойнт», Лэнс Стролл не может принять участия в этапе из-за недомогания.
Хюлькенберг приехал на трассу перед началом квалификации, пропустив единственную сессию свободных заездов. Гонщик стартовал с последнего, 20-го места из-за неудачного выступления в квалификации, однако по итогам гонки он финишировал на 8-й строчке.
Для Хюлькенберга это третья гонка в сезоне — ранее он заменял другого пилота «Рейсинг Пойнт», Серхио Переса, заразившегося коронавирусом.
No practice. Started last. Finished in the points.— Formula 1 (@F1) October 11, 2020
Who else was going to be #F1DriverOfTheDay?!
You earned it, @HulkHulkenberg! ?#EifelGP ?? #F1 pic.twitter.com/UgrcKV4ZPv