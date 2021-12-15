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«Хороший опыт». Шварцман поделился впечатлениями после тестов «Формулы-1» за рулем «Хаас»

16:17
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Российский гонщик Роберт Шварцман поделился эмоциями после первой половины дня тестов «Формулы-1» за рулем болида «Хаас».

«Первая половина дня была веселой и позитивной. Мы проехали отличные круги, провели хорошие тесты, попробовав разные вещи. Я очень доволен. Это новая команда, новое окружение, новые люди — хороший опыт. Наслаждаюсь этим моментом. Погода хорошая, я доволен», — сказал Щварцман в видео, опубликованном в Twitter команды.

Шварцман проводит тесты новичков за рулем болида VF-21. Вчера, 14 декабря, россиянин провел первый день тестов за рулем «Феррари».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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