«Хороший опыт». Шварцман поделился впечатлениями после тестов «Формулы-1» за рулем «Хаас»
16:17
Российский гонщик Роберт Шварцман поделился эмоциями после первой половины дня тестов «Формулы-1» за рулем болида «Хаас».
«Первая половина дня была веселой и позитивной. Мы проехали отличные круги, провели хорошие тесты, попробовав разные вещи. Я очень доволен. Это новая команда, новое окружение, новые люди — хороший опыт. Наслаждаюсь этим моментом. Погода хорошая, я доволен», — сказал Щварцман в видео, опубликованном в Twitter команды.
Шварцман проводит тесты новичков за рулем болида VF-21. Вчера, 14 декабря, россиянин провел первый день тестов за рулем «Феррари».
Читайте также
Бразильские политики подрались по правилам ММА. Оскорбленный мэр к концу боя еле двигался, но победил
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю