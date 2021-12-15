«Хороший опыт». Шварцман поделился впечатлениями после тестов «Формулы-1» за рулем «Хаас»

Российский гонщик Роберт Шварцман поделился эмоциями после первой половины дня тестов «Формулы-1» за рулем болида «Хаас».

«Первая половина дня была веселой и позитивной. Мы проехали отличные круги, провели хорошие тесты, попробовав разные вещи. Я очень доволен. Это новая команда, новое окружение, новые люди — хороший опыт. Наслаждаюсь этим моментом. Погода хорошая, я доволен», — сказал Щварцман в видео, опубликованном в Twitter команды.

? @ShwartzmanRob seems to be enjoying his day in the VF-21 so far!



(Now can we have our phone back please?) ?#HaasF1 #F1Testing pic.twitter.com/gAn5zz7yVk — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 15, 2021

Шварцман проводит тесты новичков за рулем болида VF-21. Вчера, 14 декабря, россиянин провел первый день тестов за рулем «Феррари».