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6 декабря, 23:11

Хорнер заявил, что Ферстаппену нужно сбросить пару килограммов за зимний перерыв

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер заявил, что пилоту австрийской команды Максу Ферстаппену стоит сбросить вес за зимний перерыв.

«Гонщики в «Формуле-1» как жокеи, которым постоянно нужно держаться в определённом весе. После стейков в Остине и тако в Бразилии мы увидели, что стрелка на весах, когда на них вставал Макс, начинала быстро подниматься вверх. Так что, думаю, за зимний перерыв к моменту возвращения за руль ему стоит сбросить пару килограммов», — приводит слова Хорнера Motorsport.

В минувшем сезоне 25-летний нидерландец выиграл свой второй чемпионский титул подряд, набрав 454 очка.

Формула-1
Ред Булл
Макс Ферстаппен
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