Хорнер — об инциденте Цуноды и Гасли: «Жаль. Юки мог бороться за хорошие очки»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер выразил сожаление по поводу аварии Юки Цуноды на «Гран-при Саудовской Аравии».

«Юки показал сильную квалификацию, уступив всего 0,04 секунды шестому месту. Если бы он повторил свое время из Q2, то стартовал бы с шестой позиции. В гонке же произошел гоночный инцидент с Пьером Гасли — его прижали к стене. Оба пилота признали это стюардам, и инцидент был закрыт. Очень жаль. Юки определенно мог бороться за солидные очки», — заявил Хорнер RacingNews365.

Следующая гонка сезона — «Гран-при Майами» пройдет 2-4 мая.