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Хорнер считает, что у Ферстаппена есть шанс обогнать Хэмилтона

19:59
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что Максу Ферстаппену по силам отыграть 37-очковое отставание от Льюиса Хэмилтона до конца сезона.

«Хотя мы и аутсайдеры в этой борьбе, до конца сезона еще далеко, и шансы остаются, — цитирует Хорнера Autosport. — В прошлые годы мы выигрывали гонки благодаря стратегии или тому, что у «Мерседеса» случался плохой день. Но в Сильверстоуне мы победили, выступая с позиции силы.

Посмотрим, как поменяется расклад после вступления запрета режимов мотора в силу. Одновременно мы будем продолжать работу над нынешним шасси, которое в конечном счете станет отправной точкой для машины следующего года».

Пилот «Мерседеса» лидирует в чемпионате, имея в активе 132 очка

Дополнительная информация:

https://autosport.com.ru/f1/64303-kristian-horner-do-konca-sezona-daleko-i-shansy-u-nas-est

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