Хорнер считает, что против «Мерседеса» сыграла погода

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал итог квалификации «Гран-при Штирии». Лучшее время показал Макс Ферстаппен.

«Нам казалось, что «Мерседес» способен на большее — но температура воздуха к моменту начала квалификации выросла сильнее, чем ожидалось, — цитирует Хорнера Motorpsort.com. — Видимо, это повлияло на скорость машин, а при нынешних небольших разрывах — и на результаты. Похоже, у нас получилось точно попасть в идеальную температуру шин: Макс был очень доволен поведением машины и выдал прекрасный круг.

Нас немного беспокоило наличие у Льюиса (Хэмилтона — Прим. «СЭ») лишнего комплекта шин в третьем сегменте. Но, с другой стороны, опыт напоминал, что три попытки часто оборачиваются излишней спешкой на кругах прогрева. У многих гонщиков просто не получается сделать все так, как они хотят и как требуется — из-за слишком плотного графика. Макс же сегодня смог провести квалификацию в хорошем, удобном для себя ритме. А Серхио (Перес — Прим. «СЭ») был весьма хорош на прикатанных шинах".

В тройку лучших также попали пилоты «Мерседеса» Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, но Боттас из-за штрафа будет стартовать в гонке пятым.