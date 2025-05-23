Хорнер о Ньюи в форме «Астон Мартин»: «Выглядит как пугало, но я за него рад»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер с иронией прокомментировал появление легендарного конструктора Эдриана Ньюи на «Гран-при Монако» в экипировке «Астон Мартин».

«Я еще не видел его в зеленом вживую, но на фото он напоминает гигантское пугало! Странно видеть его в этой форме, но я искренне за него рад — он настоящий гонщик», — заявил Хорнер в интервью Racingnews365.

Он напомнил, что Ньюи, даже уходя в «садовый отпуск» после ухода из «Макларен», никогда не пропускал этап в Монако: «Мы еще пересечемся здесь — эта трасса его магнит».

Ньюи, проработавший в «Ред Булл» почти 20 лет и помогший команде завоевать 6 Кубков конструкторов и 8 чемпионских титулов, в 2024 году перешел в «Астон Мартин».