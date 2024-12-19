Хорнер: «Ред Булл» выбирал между Лоусоном и Цунодой»

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер подтвердил, что на замену гонщику рассматривали только пилота «РБ» Юки Цуноду либо новозеландца Лиама Лоусона.

«Недавно мы проверили Юки на тестах шин в Абу-Даби, чтобы дать ему шанс поработать с инженерной командой Red Bull. Лиам также провел много тестов с нами за кулисами в этом году и очень хорошо проехал в шести или семи гонках, в которых он участвовал. По сути, это был выбор между Юки Цунодой и Лиамом Лоусоном. У обоих есть сильные стороны. Итак, у нас была вся информация для выбора. Мы просто посмотрели и обдумали все это, также пообщались с инженерной группой и пришли к выводу», — заявил Хорнер Sky Sports.

«Ред Булл» объявил о присоединении новозеландского гонщика Лиама Лоусона к команде с сезона-2025.

22-летний пилот будет выступать за «быков» в паре с четырехкратным чемпионом мира Максом Ферстаппеном.