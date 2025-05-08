Формула-1
8 мая, 14:12

Хорнер рассказал о прогрессе «Ред Булл» в улучшении темпа болида

Камила Абдурахманова
корреспондент

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал, удалось ли коллективу найти ключевое решение для повышения скорости машины.

«Момента озарения» пока не произошло, но есть положительные моменты. Например, в Джидде гоночный темп и деградация резины у «Ред Булл» были на уровне или даже немного лучше, чем у «Макларен». Однако через две недели ситуация изменилась: «Макларен» оказался сильнее на определенных трассах, что выявило проблемы «Ред Булл», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Хорнер отметил, что основная сложность связана с тормозами — их перегрев приводит к потере контроля и ускоренному износу резины. Макс Ферстаппен также жаловался на работу тормозов, указывая, что машина теряет отзывчивость при перегреве. В то же время «Макларен» эффективнее управляет температурным режимом, что особенно заметно на таких трассах, как в Майами.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Тост не исключил, что Ферстаппен возьмет год перерыва в «Ф-1»

Мик Дуэн отреагировал на замену сына в команде «Альпин», опубликовав в соцсетях результаты Гасли

