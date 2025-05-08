Хорнер рассказал о прогрессе «Ред Булл» в улучшении темпа болида

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал, удалось ли коллективу найти ключевое решение для повышения скорости машины.

«Момента озарения» пока не произошло, но есть положительные моменты. Например, в Джидде гоночный темп и деградация резины у «Ред Булл» были на уровне или даже немного лучше, чем у «Макларен». Однако через две недели ситуация изменилась: «Макларен» оказался сильнее на определенных трассах, что выявило проблемы «Ред Булл», — приводит слова Хорнера издание Racingnews365.

Хорнер отметил, что основная сложность связана с тормозами — их перегрев приводит к потере контроля и ускоренному износу резины. Макс Ферстаппен также жаловался на работу тормозов, указывая, что машина теряет отзывчивость при перегреве. В то же время «Макларен» эффективнее управляет температурным режимом, что особенно заметно на таких трассах, как в Майами.

Следующий этап сезона пройдет в Имоле с 16 по 18 мая.