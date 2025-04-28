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Сегодня, 10:34

Хорнер: «Подписание Ферстаппена стало соревнованием для Марко и Лауды»

Камила Абдурахманова
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал, как команда приняла решение пригласить в «Формулу-1» Макса Ферстаппена, который впоследствии стал четырехкратным чемпионом мира.

«Каждый сам создает свое счастье. У нас хватило смелости посадить Макса в машину «Торо Россо», и надо отдать должное Хельмуту Марко за то, что он распознал талант Макса в таком юном возрасте.

Конечно, свою роль сыграл и интерес к Ферстаппену со стороны «Мерседеса». Это стало почти личным соревнованием между Марко и Ники Лаудой — оба хотели, чтобы Макс подписал контракт. Мы же со своей стороны хотели посадить Макса за руль как можно скорее», — цитирует Кристиана Хорнера RacingNews365.

В текущем сезоне после пяти этапов Ферстаппен занимает третье место в чемпионате с 87 очками.

Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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