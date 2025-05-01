Хорнер: «Ред Булл» сознательно принял штраф Ферстаппена в Джидде»

Команда «Ред Булл» заранее просчитала последствия штрафа Макса Ферстаппена за срезку на старте «Гран-при Саудовской Аравии» и намеренно не стала возвращать позицию Оскару Пиастри из «Макларен».

«Если бы мы уступили позицию, то оказались бы в грязном воздухе, а обгон здесь крайне сложен. На первом секторе особенно — без шансов. В итоге мы оторвались на старте, а после пит-стопа сократили отставание с 4,8 до 2,6 секунды. Это доказывает, что у нас был темп для победы — впервые в этом году мы превзошли «Макларен» в гонке», — отметил глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер RaceFans.

В текущем сезоне после пяти этапов Ферстаппен занимает третье место в чемпионате с 87 очками.