Хорнер прокомментировал возможный уход Ферстаппена в «Мерседес»: «Просто слухи»

Глава команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер отреагировал на разговоры о переходе четырехкратного чемпиона «Формулы-1» Макса Ферстаппена в «Мерседес».

«Честно говоря, мы не воспринимаем это всерьез. Это всего лишь слухи. Мы прекрасно понимаем наши договоренности с Максом и текущие обязательства. Пока все остальное — не более чем шум.

Сейчас наша главная задача — сократить отставание от «Макларена». Надеюсь, у нас это получится», — заявил Хорнер в эфире Viaplay.

Этап «Формулы-1» проходит в Австрии с 27 по 29 июня.