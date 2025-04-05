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5 апреля, 11:13

Хорнер о поуле Ферстаппена: «Один из лучших квалификационных кругов в истории»

Камила Абдурахманова
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Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал поул Макса Ферстаппена на Сузуке.

«Это превзошло все ожидания! Тот круг Макса войдет в анналы «Формулы-1» как один из величайших квалификационных достижений. Он выжал из машины буквально все — каждую тысячную, каждую каплю потенциала.

Особенно впечатляет, что этот результат стал неожиданностью. После практик мы кардинально пересмотрели настройки — буквально перевернули машину с ног на голову. Макс и его инженеры совершили нечто экстраординарное», — заявил Хорнер Sky Sports.

Второе время показал Ландо Норрис («Макларен»), замкнул тройку лидеров его напарник Оскар Пиастри.

Источник: Skysports
Формула-1
Ред Булл
Кристиан Хорнер
Макс Ферстаппен
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